La Juventus ha iniziato a muoversi per un possibile acquisto legato a un calciatore del Napoli, incontrando i rappresentanti del giocatore stesso. La notizia arriva mentre le due squadre sono impegnate in diverse competizioni e si concentra sulle trattative di mercato tra i club. Al momento non sono stati resi noti dettagli sui colloqui o eventuali accordi già presi.

La Juventus ha mosso i primi passi concreti per un obiettivo di mercato del Napoli. I bianconeri avrebbero già incontrato i rappresentanti del giocatore. Il club torinese lo valuta come alternativa tattica in mediana, considerando la possibile partenza di Koopmeiners nelle prossime settimane. Si tratta di Maximo Perrone, centrocampista nella lista dei partenopei. La Juventus sfida il Napoli: Perrone per sostituire Koopmeiners. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il centrocampista argentino rappresenta uno dei profili monitorati dalla dirigenza bianconera insieme ad Angelo Stiller e Tijjani Reijnders. Perrone finisce nel mirino della Juventus dopo l’incontro tra il club bianconero e gli agenti del giocatore.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, occhio alla Juventus: i bianconeri seguono l’obiettivo azzurro

Napoli Juventus 2-1 telecronaca Francesco Oppini

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