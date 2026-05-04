Oggi si disputano diverse partite di calcio con obiettivi diversi per le squadre coinvolte. La Roma affronta la Fiorentina in un match importante per tentare di ridurre il distacco dalla Juventus, mentre in Premier League il Manchester City sfida l’Everton. In Italia, la Cremonese ospita la Lazio in apertura del lunedì della 35esima giornata di Serie A, seguito da altri incontri in programma in serata.

Nel primo dei due posticipi della 35esima giornata di Serie A, la Cremonese ospita la Lazio. La squadra di Giampaolo è alla disperata ricerca di punti per continuare a sperare nella salvezza, vista anche la vittoria del Lecce a Pisa. Alle 21.00 la Roma sfida la Fiorentina, con la possibilità di accorciare sulla zona Champions, portandosi a -1 dalla Juve in caso di vittoria. In Premier League alle 16.00 il Nottingham Forest farà visita al Chelsea. Le due squadre rincorrono obiettivi opposti: da un lato i Blues devono rimanere attaccati al treno europeo, dall'altro il Forest deve guardarsi le spalle in campionato ma che avrà anche la testa alla semifinale di ritorno di Europa League contro l'Aston Villa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: la Roma contro la Fiorentina per accorciare sulla Juve. Il City sfida l'Everton

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