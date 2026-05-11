Ora ripartiamo da zero Si studia il piano rinascita

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il proprietario e il presidente di una squadra di calcio hanno confermato che intendono seguire i piani annunciati nel 2025 per riportare la squadra in Serie A. La decisione arriva dopo aver studiato un nuovo piano di rinascita, che prevede interventi e strategie specifiche. Entrambi hanno ribadito l’impegno a ripartire da zero, mantenendo fede agli obiettivi stabiliti mesi fa.

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Il patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano confermano in toto i progetti varati nell’aprile 2025, ovvero riportare lo Spezia in Serie A. Può apparire un paradosso, in questo momento post retrocessione in Serie C, parlare di massima serie, ma nei pensieri e nelle opere dei dirigenti aquilotti è questo il focus. Nessun passo indietro sui programmi iniziali, bensì la ferma intenzione di "non vendere il club" e andare avanti in autonomia con un rilancio delle ambizioni, pur a fronte di costi enormi che l’investimento nello Spezia Calcio ha determinato e determinerà, perché dopo i 65 milioni di euro spesi per mantenere il club in in vita, la Serie C genererà un altro bagno di sangue, anche alla luce dei tanti contratti onerosi dei tesserati in essere.🔗 Leggi su Lanazione.it

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