Ora ripartiamo da zero Si studia il piano rinascita

Il proprietario e il presidente di una squadra di calcio hanno confermato che intendono seguire i piani annunciati nel 2025 per riportare la squadra in Serie A. La decisione arriva dopo aver studiato un nuovo piano di rinascita, che prevede interventi e strategie specifiche. Entrambi hanno ribadito l’impegno a ripartire da zero, mantenendo fede agli obiettivi stabiliti mesi fa.

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