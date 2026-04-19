Al momento, ci sono scorte sufficienti di carburante per i voli, anche se si stanno valutando piani di emergenza nel caso in cui la situazione peggiorasse. La recente riapertura dello Stretto di Hormuz, annunciata e poi revocata poche ore dopo, ha lasciato incertezza tra i viaggiatori e le compagnie aeree, che attendono segnali più chiari sulla stabilità delle rotte e delle forniture.

L’annunciata riapertura dello Stretto di Hormuz è durata appena qualche ora. Troppo poco per rassicurare viaggiatori e compagnie aeree e per avere effetti positivi sull’impatto che la guerra sta avendo sugli approvvigionamenti di carburante: già ieri mattina attorno alle 10, dopo il passaggio di alcune navi mercantili e petroliere, il comando militare iraniano ha richiuso lo Stretto. «La decisione dell’Iran - riporta l’Ansa - è dovuta alla mancanza di impegno da parte degli Stati Uniti e al loro cosiddetto blocco, che è pirateria e rapina». Impossibile per chiunque fare previsioni su cosa accadrà da qui ai prossimi giorni e persino alle prossime ore.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - C'è il carburante per i voli? Per ora sì. Ma si studia un piano se lo scenario peggiora

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