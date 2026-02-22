Ottant' anni dopo le bombe Forlì ritrova il suo biglietto da visita | si studia la rinascita della fontana in stazione

Ottant'anni dopo le bombe, la fontana della stazione di Forlì riacquista attenzione perché si studia il suo restauro. La causa risiede nel deterioramento causato dal tempo e dall’incuria, che ha portato a rovinarne le strutture e le decorazioni. Un progetto concreto mira a recuperare questo simbolo urbano, che rappresenta un pezzo di storia locale. L’intervento mira a restituire alla città un tratto identitario e un punto di riferimento per i residenti.

Distrutta nel 1944 e mai ricostruita, l'opera rientra nel sentiero "Rinascenza civile" del dossier di candidatura a Capitale della Cultura Ci sono ferite urbane che il tempo nasconde, ma non rimargina. Una di queste si trova proprio all'inizio di quel "boulevard del razionalismo" che è il viale della Libertà: la fontana monumentale che un tempo accoglieva chi arrivava a Forlì in treno. Distrutta nel nefasto agosto del 1944, quel manufatto non è mai stato ricostruito. Almeno fino a oggi: il progetto del suo ripristino è, infatti, uno dei progetti del dossier "I sentieri della bellezza", con cui Forlì, insieme a Cesena, sfida le altre finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028.