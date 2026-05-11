Ora il mercato è tornato a casa Ecco la targa

Il mercato cittadino è tornato nel suo luogo abituale, come indicato dalla targa recentemente installata. La modifica è stata possibile grazie a un intervento dell’amministrazione comunale e degli uffici del municipio, che hanno gestito lo spostamento. La targa, posta in vista, comunica ufficialmente il ritorno del mercato nella posizione tradizionale. Nessun altro dettaglio o intervento è stato riportato riguardo a questa operazione.

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Un ringraziamento pubblico all’Amministrazione comunale e agli uffici del municipio per lo spostamento del mercato cittadino. I commercianti ambulanti, insieme all’ Unione Commercianti di Seveso, sabato mattina tra le bancarelle, proprio davanti al Comune hanno voluto consegnare due targhe per esprimere la propria gratitudine. Gli ambulanti, del resto, mesi fa avevano espresso la volontà di spostare il mercato dalla pur accogliente piazza San Vito per riportarlo in via Matteotti. L’Amministrazione comunale ha fatto la sua parte, includendo il trasloco del mercato in uno dei lotti di riqualificazione della ex tessitura Schiatti, con la scelta di realizzare anche un parcheggio nelle vicinanze.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Ora il mercato è tornato a casa". Ecco la targa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Mercato Sta per Crollare Notizie correlate Leggi anche: Napoli, Lukaku è tornato: ecco cosa succederà ora Leggi anche: Cento anni di Dario Fo, svelata la targa nella sua casa storica: "Ora servono spazi per i giovani" Argomenti più discussi: Ora il mercato è tornato a casa. Ecco la targa; Hormuz torna a spaventare i mercati: petrolio, inflazione e volatilità sotto pressione; La concentrazione di mercato è ai massimi storici: la risoluzione della crisi con Iran porterà sollievo?; Wall Street, il rally che non torna: la Borsa sale con guerra e inflazione. E il mercato scommette ancora su Trump.