Romelu Lukaku ha concluso le due settimane di allenamenti in Belgio e ieri sera è arrivato a Napoli. Questa mattina si è recato a Castel Volturno per riprendere le sessioni di preparazione con la squadra. Il giocatore belga, che aveva trascorso del tempo fuori dal ritiro, si trova ora nuovamente in Italia pronto a riprendere le attività sportive.

Romelu Lukaku ha terminato le due settimane supplementari di lavoro in Belgio. Nella giornata di ieri, difatti, il bomber belga è tornato nella città partenopea nel tardo pomeriggio e oggi tornerà a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Si attende l’incontro con Antonio Conte. Napoli, incontro Lukaku-Conte: la situazione. Una volta tornato a Napoli, Lukaku dovrà certamente delle spiegazione al tecnico salentino che si era sempre speso per lui. Nelle ultime conferenze stampa, però, anche lo stesso Conte era apparso meravigliato dalla situazione del centravanti belga. Oggi, quindi, ci dovrebbe essere l’incontro decisivo tra i due in quel di Castel Volturno.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Lukaku è tornato: ecco cosa succederà ora

Napoli, se Lukaku non si presenta entro martedì sarà messo fuori rosa

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