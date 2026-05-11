Il "Benelli" è un suo vecchio amore. Ed anche oggi che non siede più in Consiglio comunale, Massimo Cesarini non si perde una puntata della infinita telenovela dello stadio. Negli ultimi giorni il sindaco ha infatti proposto di risistemare l’attuale impianto cittadino ricavando le risorse dalla trasformazione a commerciale e residenziale dell’area dove era precedentemente previsto (Torraccia). Per Cesarini non è una buona idea: "Cementificare altro territorio urbano per cercare risorse utili alla sistemazione dell’attuale impianto sportivo non mi sembra una grandissima trovata. La realizzazione dello stadio in quella zona serviva per completare la cittadella sportiva dove sono già presenti parcheggi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operazione stadio, Cesarini: "No al territorio usato come bancomat"

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