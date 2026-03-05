Furti d' auto assalti a bancomat e spaccio da Giovinazzo l' appello al Ministro | Serve una nuova Operazione Primavera

Da Giovinazzo arriva un appello al Ministro affinché venga avviata una nuova Operazione Primavera, in risposta all’aumento di furti d’auto, assalti a bancomat e attività di spaccio nella zona. I residenti chiedono un intervento dello Stato considerato ormai necessario per affrontare l’escalation criminale nel Nord Barese. La richiesta si riferisce a un intervento “decisivo e non più rinviabile”.

Il primo cittadino Michele Sollecito chiede una task force interforze per contrastare l'escalation criminale che sta interessando la provincia: "La situazione ha superato la soglia della tollerabilità" Un intervento "decisivo e non più rinviabile" dello Stato per contrastare l'escalation criminale nel Nord Barese. È quanto chiede il sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al ministro dell'Interno per sollecitare un rafforzamento delle azioni di contrasto alla criminalità in Puglia. Secondo il primo cittadino, la situazione ha ormai superato "la soglia della tollerabilità", con fenomeni che negli ultimi anni si sono intensificati, tra furti d'auto, traffici di droga e assalti ai bancomat.

Maxi operazione interforze a Cassino vicino Frosinone contro lo spaccio e i furti, il bilancio finale11 posti di controllo, 143 veicoli verificati e 250 persone identificate: questi i numeri raggiunti al termine di un servizio straordinario...

Assalti ai bancomat, sindaci dal Prefetto: l'emergenza al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezzaI sindaci dei comuni di Chieuti, Apricena, Peschici, Poggio Imperiale, Torremaggiore, Cagnano Varano, Troia, Bovino, Casalvecchio di Puglia e Ordona...

Emergenza criminalità, il sindaco Sollecito scrive al Ministro Piantedosi: Vogliamo una nuova Operazione Primavera, sindaci lasciati soliSi tratta di uno stralcio della lettera che il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha inviato stamani al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Non solo uno sfogo, ma una richiesta concreta ... giornaledipuglia.com

Furti d’auto, allarme in tutta Europa: come intervieneI furti d’auto non sono più un fenomeno locale, da cronaca nera relegata alle pagine di provincia. In tutta Europa i numeri continuano a salire, accompagnati da tecniche sempre più sofisticate e da ... affaritaliani.it

