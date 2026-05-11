Operazione antimafia a Foggia Piemontese | Criminalità soffoca lo sviluppo ogni denuncia è un atto enorme

Nella città di Foggia è stata condotta un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte in attività criminali. Un rappresentante istituzionale ha commentato come la presenza delle organizzazioni mafiose ostacoli lo sviluppo locale, il lavoro e gli investimenti. Ha anche sottolineato che ogni denuncia rappresenta un gesto significativo nella lotta contro la criminalità, che si manifesta con violenza e povertà.

“Le mafie sono violenza criminale e povertà: freno allo sviluppo, al lavoro libero, agli investimenti, alla possibilità stessa di costruire futuro in questa terra”.Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, a margine del convegno “La.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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