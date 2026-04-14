Antimafia Rastrelli FdI | Eliminare ogni zona d’ombra tra criminalità e politica

Durante i tre anni di legislatura, la commissione parlamentare Antimafia ha condotto indagini senza risparmiare nessuno, indipendentemente dal ruolo o dall’identità delle persone coinvolte. In un intervento recente, un rappresentante di un partito di centrodestra ha affermato che è necessario eliminare ogni sospetto di connessione tra criminalità e politica, sottolineando l'esigenza di trasparenza e chiarezza nelle attività istituzionali.

Tempo di lettura: 3 minuti “ La commissione parlamentare Antimafia, nei tre anni di legislatura, ha già dato ampia prova del suo rigore nello svolgimento delle attività istituzionali, e senza alcuna remora a prescindere da chi fosse oggetto delle indagini. In questo senso, la sollecitazione da parte del Presidente del Consiglio ad approfondire ogni rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell’attività dei partiti politici, nessuno escluso, è stata condivisa in sede di ufficio di Presidenza, e costituisce un ulteriore riconoscimento della autorevolezza assunta dalla Commissione presieduta dalla Presidente Colosimo”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli segretario della commissione bicamerale Antimafia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Antimafia, Rastrelli (FdI): “Eliminare ogni zona d’ombra tra criminalità e politica” Meloni: “Io e la criminalità organizzata? La commissione Antimafia si occupi dei tentativi di infiltrazioni nei partiti, anche FdI. Non accetto lezioni sul tema”Nella sua informativa alla Camera, Giorgia Meloni ha parlato anche della sua “presunta vicinanza con la criminalità organizzata“. Leggi anche: Veicoli con targa estera, Rastrelli (Fdi): Danni fiscali e concorrenza sleale. Serve intervento