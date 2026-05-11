Operazione antimafia a Foggia | i nomi dei 18 arrestati che estorcevano denaro agli imprenditori edili

Alle prime luci dell’alba, un blitz antimafia a Foggia ha portato all’arresto di 18 persone coinvolte in un’operazione contro un’organizzazione dedita alle estorsioni nei confronti di imprenditori edili locali. Le forze dell’ordine hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare, sequestrando anche alcuni beni riconducibili ai soggetti coinvolti. L’indagine ha evidenziato un sistema di pressione e intimidazioni ai danni di aziende del settore edilizio.

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