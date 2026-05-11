Operazione antimafia a Foggia | i nomi dei 18 arrestati che estorcevano denaro agli imprenditori edili

Da foggiatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci dell’alba, un blitz antimafia a Foggia ha portato all’arresto di 18 persone coinvolte in un’operazione contro un’organizzazione dedita alle estorsioni nei confronti di imprenditori edili locali. Le forze dell’ordine hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare, sequestrando anche alcuni beni riconducibili ai soggetti coinvolti. L’indagine ha evidenziato un sistema di pressione e intimidazioni ai danni di aziende del settore edilizio.

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Estorsioni a imprenditori del territorio, scatta il blitz antimafia a Foggia che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 18 persone. Si tratta di soggetti accusati, a vario titolo, di una serie di gravi reati commessi con metodo mafioso e finalizzati ad agevolare le batterie della ‘Società.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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