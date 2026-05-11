Blitz antimafia a Foggia | estorsioni a imprenditori 18 arresti
Nella mattinata di oggi, a Foggia, si è svolto un blitz antimafia che ha portato all’arresto di 18 persone. L’operazione è stata condotta congiuntamente dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, sotto il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Durante l’intervento, sono state eseguite perquisizioni e sequestri in vari immobili della zona. Le indagini hanno riguardato un giro di estorsioni ai danni di alcuni imprenditori locali.
Operazione antimafia a Foggia, dove è in corso una operazione congiunta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Eseguite dalla Squadra Mobile di Foggia 18 misure.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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