Blitz antimafia a Foggia | estorsioni a imprenditori 18 arresti

Nella mattinata di oggi, a Foggia, si è svolto un blitz antimafia che ha portato all’arresto di 18 persone. L’operazione è stata condotta congiuntamente dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, sotto il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Durante l’intervento, sono state eseguite perquisizioni e sequestri in vari immobili della zona. Le indagini hanno riguardato un giro di estorsioni ai danni di alcuni imprenditori locali.

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