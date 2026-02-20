Operazione interforze ad alto impatto nel quartiere Santa Rita | 153 persone identificate e 84 veicoli controllati
Nel quartiere Santa Rita, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'identificazione di 153 persone e al controllo di 84 veicoli. L'intervento, avvenuto ieri 19 febbraio, è stato coordinato da diverse forze di polizia per rafforzare la sicurezza locale. Durante i controlli, sono stati sequestrati vari veicoli e sono state elevate sanzioni. Il servizio straordinario ha coinvolto più pattuglie in strada per garantire maggiore presenza e vigilanza nel quartiere.
Il servizio straordinario di controllo del territorio ha coinvolto polizia, carabinieri e guardia di finanza nel popoloso rione di Lanciano: una denuncia per spaccio e 7 sanzioni per violazioni al codice della strada Nel corso dell'attività sono stati predisposti 16 posti di controllo che hanno consentito di identificare 153 persone, di cui 44 risultate gravate da precedenti penali e pregiudizi di polizia; controllare 84 veicoli; verificare la regolarità di un esercizio commerciale; eseguire 15 controlli nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. All'esito dei controlli sono state elevate 7 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed una persona è stata denunciata da personale della polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Servizi straordinari nel quartiere Santa Rita: 290 persone identificate e 221 veicoli controllatiNel quartiere Santa Rita, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo, con l'identificazione di 290 persone e il controllo di 221 veicoli.
