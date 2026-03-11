Durante l'operazione “Alto Impatto” a Marano, la Polizia Metropolitana di Napoli ha identificato 162 persone, sequestrato 11 veicoli e denunciato due individui. Sono stati sequestrati anche armi e veicoli con targa straniera nell’ambito di un’operazione interforze condotta sul territorio. Le forze dell’ordine hanno inoltre concentrato l’attività sul controllo di veicoli e persone presenti nel comune.

I risultati della Polizia Metropolitana di Napoli, nell’ambito della operazione interforze: 162 persone identificate, sequestri di armi e veicoli con targa straniera. Si è conclusa la nuova operazione “Alto Impatto” svolta nel territorio di Marano di Napoli. L’intervento ha visto operare congiuntamente la Polizia Metropolitana di Napoli, la Squadra Mobile della Questura, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, in un’azione coordinata nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Questi i risultati della attività del Nucleo Ispettivo Sicurezza Autovetture... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Operazione “Alto Impatto” a Marano: 162 persone identificate, 11 veicoli sequestrati e due denunciati

Articoli correlati

Operazione interforze ad alto impatto nel quartiere Santa Rita: 153 persone identificate e 84 veicoli controllatiIl servizio straordinario di controllo del territorio ha coinvolto polizia, carabinieri e guardia di finanza nel popoloso rione di Lanciano: una...

Contenuti utili per approfondire Alto Impatto

Temi più discussi: OPERAZIONE ALTO IMPATTO: IDENTIFICATE PIÙ DI 180 PERSONE, CONTROLLATI 63 VEICOLI E 3 ESERCIZI PUBBLICI.; Quasi 500 persone controllate dalla polizia: un fermo e sette multe; Operazione Alto Impatto: cinque denunce e sequestri di droga nelle aree sensibili della città; Bari, operazione Alto Impatto: controlli capillari in Piazza Moro e Piazza Umberto.

Controlli ad alto impatto a Porta Capuana: 79 persone identificate, sanzioni per 13mila euroBlitz dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella tra controlli su strada e verifiche nelle attività commerciali. Denunciato un 63enne per evasione dagli arresti domiciliari. agro24.it

Operazione ad alto impatto a Salerno, controlli nella movida: oltre 120 persone controllateLa Polizia di Stato di Salerno nella giornata del 6 marzo 2026 ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto, con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e ... infocilento.it

Operazione Alto Impatto a Marano di Napoli: 162 persone identificate, 11 veicoli sequestrati, 7 armi ritirate, sanzioni per 60mila euro. Polizia Metropolitana, Carabinieri, GdF e Squadra Mobile in azione. Leggi il comunicato completo: shorturl.at/sTM0j x.com

A febbraio la Polizia di Foggia ha intensificato i controlli ad alto impatto: 17 operazioni, 17.495 persone identificate, 37 arresti e 194 grammi di droga sequestrati https://www.antennasud.com/foggia-la-polizia-intensifica-i-controlli-ad-alto-impatto-sul-territ - facebook.com facebook