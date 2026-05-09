Nella Bassa Bresciana, le autorità stanno conducendo indagini sui sedimenti neri presenti nella Seriola, un corso d'acqua locale. Le analisi si concentrano sui possibili sversamenti chimici e sulle origini di queste sostanze. Sono in corso verifiche su alcune aziende agricole e industriali della zona che potrebbero essere coinvolte nei presunti sversamenti. Le autorità stanno raccogliendo campioni e approfondendo le verifiche sul campo.

? Punti chiave Cosa nascondono i sedimenti neri che stanno alterando la Seriola?. Chi sono le aziende agricole o industriali sotto indagine?. Come hanno fatto gli sversamenti a passare inosservati finora?. Quali sostanze chimiche specifiche hanno trasformato l'acqua in bianco?.? In Breve Fenomeno persistente rilevato da cittadini nelle ultime due settimane a Carpenedolo.. Carabinieri Forestali, Arpa e Ats collaborano per campionamenti e analisi tecniche.. Indagini mirate verso aziende e imprese agricole del comprensorio locale.. Contaminazione colpisce il tratto tra Seriola Marchionale e fiume Orsone.. Da circa due settimane l’acqua della Seriola Marchionale a Carpenedolo appare trasformata in un fluido bianco e sporcata da sedimenti neri, scatenando la caccia all’inquinatore nel territorio della Bassa Bresciana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bassa Bresciana: indagini su sversamenti chimici nella Seriola

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