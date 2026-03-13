Un uomo di 65 anni, condannato a sei anni e otto mesi di carcere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato rintracciato e arrestato nella Bassa dagli agenti della polizia stradale di Guastalla. Poco prima dell’arresto, aveva tentato di fuggire, ma è stato comunque fermato e portato in cella.

Gli agenti della polizia stradale di Guastalla hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso a carico di un italiano di 65 anni, per l’espiazione di una pena a sei anni e otto mesi di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso. L’operazione, partita da un accertamento nella Bassa e conclusa tra Correggio e la città capoluogo, è nata appunto da un controllo seguito a una segnalazione di una officina mobile, presumibilmente non autorizzata, attiva alla periferia guastallese. Sul posto c’era un autocarro adibito al trasporto alimentari con vano aperto e attrezzature compatibili con attività di manutenzione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Condannato a sei anni di carcere, tenta la fuga. Rintracciato e arrestato nella Bassa un 65enne

