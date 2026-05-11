Questa mattina, nel giardino vicino alla Cattedrale e al palazzo episcopale di Sorrento, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un operaio. La vittima era presente sul luogo al momento dell’accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e le verifiche del caso. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Un incidente si è verificato questa mattina nel giardino adiacente la Cattedrale ed il palazzo episcopale di Sorrento. In base a quanto emerge dalle prime notizie un uomo sarebbe caduto da un muro ed avrebbe perso la vita sul colpo. La vittima, un 64enne di Massa Lubrense, era impegnata in attività di pulizia del terreno dalla vegetazione infestante e nella potatura di alberi. L'uomo sarebbe morto subito tanto che i soccorsi dei sanitari del 118 si sarebbero rivelati inutili. Sul posto ci sono i carabinieri di Sorrento agli ordini del capitano Mario Gioia per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non sono state ancora rese note le generalità della persona deceduta.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Operaio morto a Sorrento, l'ncidente nel giardino della Cattedrale

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