Durante Open House Roma 2026, si tiene il progetto Fragile_Il Tempo dell’Obsolescenza, promosso dal collettivo Città Accogliente. La mostra si concentra sul tema dell’obsolescenza attraverso opere d’arte e installazioni che riflettono sul passare del tempo e sulla fragilità degli oggetti e degli spazi urbani. L’evento invita i visitatori a esplorare le trasformazioni e le degenerazioni legate al mutare delle cose nel tempo.

Cosa: Il progetto FragileIl Tempo dell’Obsolescenza, proposto dal collettivo Città Accogliente nell’ambito di Open House Roma 2026. Dove e Quando: Presso lo Studio Campo Boario (16-18 e 22-24 maggio 2026) e il Padiglione Nervi (17 e 24 maggio 2026), a Roma. Perché: Per esplorare attraverso opere d’arte, installazioni e performance come l’architettura moderna invecchi e come l’obsolescenza possa paradossalmente diventare una risorsa per rigenerare la città. L’edizione 2026 di Open House Roma si arricchisce di una riflessione profonda e necessaria sul concetto di trasformazione urbana. All’interno del più ampio contenitore tematico intitolato City in Flux, il collettivo variabile Città Accogliente presenta al pubblico il progetto espositivo e performativo FragileIl Tempo dell’Obsolescenza.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Open House Roma: l’arte indaga l’obsolescenza

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