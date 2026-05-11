Opel Astra Sports Tourer Electric efficienza reale su strada
Una nuova versione dell’Opel Astra Sports Tourer Electric è stata presentata, puntando a offrire un’esperienza di guida a zero emissioni con un’attenzione particolare all’efficienza reale. La casa produttrice sottolinea come il modello abbia caratteristiche che garantiscono un buon livello di praticità durante l’uso quotidiano, senza rinunciare alle prestazioni e alla funzionalità tipiche di una station wagon. La vettura si propone come una soluzione concreta nel segmento delle auto elettriche.
(Adnkronos) – La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric porta su strada un concetto chiaro di mobilità a zero emissioni: efficienza concreta, senza compromessi sulla praticità. Sviluppata e prodotta a Rüsselsheim, questa station wagon elettrica si inserisce nel segmento con un approccio razionale, puntando su numeri reali e utilizzo quotidiano. Durante il recente lancio internazionale, la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Opel Astra Sports Tourer Electric – E-Kombi für den Alltag // Vorfahrt
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