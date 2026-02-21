Nuova Opel Astra Fari e sedili intelligenti e grinta da vendere
La nuova Opel Astra ha fatto il suo debutto, portando innovazioni ai fari e ai sedili intelligenti. La casa automobilistica ha scelto di aggiornare il modello puntando su tecnologie avanzate e comfort migliorato. La vettura si distingue per la maggiore attenzione ai dettagli tecnici e alle funzioni digitali, pensate per semplificare la vita del guidatore. Il design rinnovato mira a catturare l’attenzione, confermando la volontà di Opel di rinforzare la propria posizione nel segmento.
Opel Astra rilancia la propria presenza nel Segmento C con un restyling importante che privilegia contenuti tecnici, qualità e soluzioni digitali utili nella guida quotidiana. La produzione resta a Rüsselsheim, in Germania, elemento che rafforza continuità industriale e identità del marchio, mentre la carrozzeria mantiene le proporzioni con 4,37 metri per la berlina e 4,64 metri per Sports Tourer. Il frontale molto aggressivo adotta il Vizor tridimensionale con firma luminosa più tecnica, affiancato da cerchi in lega da 17 e 18 pollici e nuove tinte. L’abitacolo ruota attorno al Pure Panel con doppio display da 10 pollici e piattaforma Snapdragon, soluzione che migliora fluidità grafica e rapidità dei comandi.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Nuova Astra illumina con i fari intelligenti
Opel Astra, stilosa e hi-tech con i fari di ultima generazione. E anche elettrica – FOTO
L'Opel Astra si presenta come un'auto elegante e all'avanguardia, dotata di tecnologie recenti come i fari di ultima generazione.
