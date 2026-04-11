Omr Automotive tra i leader | il Made in Italy sbarca in Borsa

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Omr Automotive è stata inserita tra le cinquanta imprese più importanti del settore automobilistico in Italia, durante un evento presso la Borsa di Milano. La società, specializzata in componenti per automobili, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore del Made in Italy. La sua presenza in questa lista conferma il ruolo di rilievo che l’azienda occupa nel panorama industriale nazionale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla stessa società.

L’eccellenza della componentistica automobilistica italiana ha trovato una nuova conferma a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, dove Omr Automotive è stata inserita nella selezione delle cinquanta imprese più rilevanti del settore in Italia. Il riconoscimento, promosso dalla redazione specializzata Motori, premia le realtà che hanno dimostrato i migliori risultati economici e finanziari nel periodo compreso tra il 2022 e il 2024, valutando parametri cruciali come la capacità di esportazione, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica, la crescita e la solidità dei bilanci. Il valore dell’industria nazionale nei mercati globali.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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