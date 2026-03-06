Parità di genere e leadership | la dispersione del talento femminile nel mercato italiano

Il mercato del lavoro italiano mostra una situazione divisa, con alcune donne che riescono a raggiungere posizioni di leadership mentre molte altre restano lontano da queste opportunità. La dispersione del talento femminile è evidente e si manifesta in diversi settori, creando un divario tra chi avanza e chi si ferma. La presenza femminile in ruoli chiave rimane limitata, contribuendo a una distribuzione disomogenea delle competenze.

(Adnkronos) – L'evoluzione del mercato del lavoro italiano presenta oggi un quadro a due velocità. Se da un lato l’ingresso delle nuove generazioni avviene in un contesto di apparente equilibrio, i dati dell’Economic Graph di LinkedIn rivelano che il divario di genere tende ad accumularsi e ad accentuarsi man mano che si risale la scala gerarchica. In Italia, le donne rappresentano il 48% della forza lavoro totale, una quota che segnala una crescita costante rispetto al 45% del 2015. Tuttavia, questa prossimità alla parità numerica svanisce nei ruoli di vertice: solo il 31% delle posizioni di top leadership è occupato da donne, dato che scende ulteriormente al 27% se si considerano esclusivamente i ruoli C-Suite. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

