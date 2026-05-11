Omofobia e antifascismo nel dibattito elettorale le accuse di Arcigay | riemerge anche il bacio di Achille Lauro

A pochi giorni dalle elezioni comunali, nel dibattito politico locale si sono riaccesi i temi dell’omofobia e dell’antifascismo, con le accuse provenienti da un’associazione per i diritti civili. Nel corso delle discussioni sono riemersi anche i momenti pubblici del cantante durante il Festival di Sanremo del 2021, in particolare un bacio tra lui e il suo chitarrista. La vicenda ha suscitato reazioni tra i partecipanti alla campagna elettorale e i cittadini.

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