Omofobia e antifascismo nel dibattito elettorale le accuse di Arcigay | riemerge anche il bacio di Achille Lauro
A pochi giorni dalle elezioni comunali, nel dibattito politico locale si sono riaccesi i temi dell’omofobia e dell’antifascismo, con le accuse provenienti da un’associazione per i diritti civili. Nel corso delle discussioni sono riemersi anche i momenti pubblici del cantante durante il Festival di Sanremo del 2021, in particolare un bacio tra lui e il suo chitarrista. La vicenda ha suscitato reazioni tra i partecipanti alla campagna elettorale e i cittadini.
A pochi giorni dal voto amministrativo, nella campagna elettorale messinese irrompe perfino il bacio tra Achille Lauro e il suo chitarrista durante il Festival di Sanremo del 2021. Un episodio televisivo di cinque anni fa torna infatti al centro del dibattito politico cittadino dopo l’attacco.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
L’adolescenza in una comune, le accuse di plagio e la rinascita: Achille Lauro torna a Sanremo 2026Nella seconda serata del Festival di Sanremo Achille Lauro tornerà a calcare il palco dell’Ariston in qualità di co-conduttore Nonostante le tante...
Leggi anche: Al via il tour di Achille Lauro: la scaletta include anche un brano inedito