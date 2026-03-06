Al via il tour di Achille Lauro | la scaletta include anche un brano inedito

Achille Lauro ha dato il via al suo tour nei Palasport, annunciando sui social che si tratta del capitolo più importante della sua carriera. La scaletta include anche un brano inedito, mentre il cantante si prepara a esibirsi davanti al pubblico in diverse città italiane. I fan attendono con entusiasmo le nuove performance e gli eventuali aggiornamenti sul tour.

“Inizia il capitolo più importante della nostra storia”. A scrivere questo messaggio rivolto ai fan, attraverso i propri canali social, è stato Achille Lauro, impegnato nel suo tour nei Palasport. Come da lui annunciato, questa sera il cantautore romano farà un annuncio importante dal palco del Palazzo dello Sport della sua città, pronto ad accoglierlo. Dopo il debutto a Eboli della scorsa settimana, la tournée sta entrando nel suo vivo; una serie di show, infatti, anticiperà gli attesi live negli stadi del 7 giugno a Rimini, del 10 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e del 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano. La scaletta dei concerti, come prevedibile, includerà i suoi principali successi, da Rolls Royce a 16 marzo, passando per le tracce del suo ultimo e acclamatissimo album Comuni mortali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Scaletta concerto Achille Lauro 2026: tutte le canzoni e i titoli del tour nei palasportIl debutto del tour nei palasport ha finalmente svelato la scaletta ufficiale del concerto di Achille Lauro.

