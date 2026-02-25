L’adolescenza in una comune le accuse di plagio e la rinascita | Achille Lauro torna a Sanremo 2026

Nonostante le tante gaffe che hanno caratterizzato la puntata, la prima serata del Festival di Sanremo è stata archiviata, con brani e interpretazioni che forse non sono stati del tutto all’ altezza delle aspettative. Tuttavia è indubbio che la pressione per il debutto della nuova edizione della kermesse canora è scemata per i protagonisti della prima serata. Forse però non si può dire lo stesso di coloro che dovranno salire oggi sul palco, come nel caso di Achille Lauro, che questa sera sarà all’Ariston ricoprendo il ruolo di co-conduttore della serata.Per il cantautore romano si tratta della sesta apparizione sul palco della gara della musica italiana. Vi aveva debuttato nel 2019 come concorrente con il brano Rolls Royce per poi tornare l’anno successivo con Me ne frego. Nel 2022, invece, Achille Lauro è stato un ospite fisso del Festival di Sanremo, dove ha proposto delle vere e proprie installazioni artistiche, esibizioni dove la musica si sposava con l’arte in momenti che gli sono costati anche l’ accusa di blasfemia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

