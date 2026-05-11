Omicidio Vassallo il pm sul proscioglimento di Cagnazzo | Ampiamente censurabile

Il pubblico ministero ha commentato il proscioglimento di un ufficiale dell’Arma coinvolto nel caso dell’omicidio di un ex sindaco di un comune del Cilento. In un documento di 25 pagine, il pm ripercorre le principali tappe dell'inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia, evidenziando come il coinvolgimento dell’indagato nel delitto abbia suscitato forti critiche. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto alcuni anni fa e ancora al centro di indagini e dibattiti giudiziari.

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Tempo di lettura: 4 minuti In 25 pagine ripercorre le fasi salienti dell’inchiesta che, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Salerno, dimostrerebbero il coinvolgimento del colonnello Fabio Cagnazzo nell’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Una ricostruzione su cui fa leva il ricorso depositato in Corte d’appello dalla pm Elena Guarino e dal procuratore Raffaele Cantone contro il proscioglimento dell’ufficiale decretato lo scorso 27 marzo dal gup Giovanni Rossi. Una sentenza che secondo il pubblico ministero della Dda “ appare ampiamente censurabile in quanto preclude a questo ufficio la possibilità di ottenere una verifica dibattimentale delle fonti di prova acquisite, ignorando e non valutando una serie di elementi investigativi conseguiti nel corso delle indagini”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, il pm sul proscioglimento di Cagnazzo: “Ampiamente censurabile” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio Vassallo, i 6 punti contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo nel ricorso di Raffaele CantoneSono bastate 25 pagine alla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Salerno – pm Elena Guarino, procuratore Raffaele Cantone – per spiegare... Omicidio Vassallo, colpo di scena: Procura ricorre contro il proscioglimento di CagnazzoSalerno, 8 maggio 2026 - Colpo di scena nel caso dell’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: Procura e Procura generale di Salerno ricorrono... Argomenti più discussi: Omicidio Vassallo, Cantone impugna il proscioglimento di Cagnazzo. Che protesta per il comunicato stampa; Omicidio Vassallo, l'Appello della Procura: Cagnazzo va rinviato a giudizio; Omicidio Vassallo, appello dei pm contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo; Omicidio Vassallo, il pm insiste: Cagnazzo è colpevole: dev’essere processato. Omicidio Vassallo, appello dei pm contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo reddit Omicidio Vassallo, pm su proscioglimento Cagnazzo: «Ampiamente censurabile»In 25 pagine ripercorre le fasi salienti dell'inchiesta che, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Salerno, dimostrerebbero il coinvolgimento del colonnello Fabio ... ilmattino.it