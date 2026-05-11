Omicidio Vassallo i 6 punti contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo nel ricorso di Raffaele Cantone

La Direzione distrettuale antimafia di Salerno ha presentato un ricorso di 25 pagine in cui si sottolineano sei punti chiave per contestare il proscioglimento del colonnello dei carabinieri. La procura, guidata dal procuratore Raffaele Cantone e dalla pm Elena Guarino, ritiene che ci siano elementi sufficienti per rinviare a giudizio il militare in relazione all’omicidio del sindaco di Pollica. La decisione sull’eventuale processo sarà presa nelle prossime settimane.

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Sono bastate 25 pagine alla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Salerno – pm Elena Guarino, procuratore Raffaele Cantone – per spiegare le ragioni per cui il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo deve essere rinviato a giudizio per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. E perché la decisione del Gup di Salerno Riccardo Rossi “di non luogo a procedere ” è definita, in un passaggio, di una “ ingenuità ricostruttiva imbarazzante ”. Il ricorso alla Corte di Appello che chiede di riaprire il processo anche per Cagnazzo, che ilfattoquotidiano.it può rivelarvi in anteprima, si fonda su almeno sei punti di critica alle motivazioni di una sentenza di proscioglimento “ ampiamente censurabile ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Vassallo, i 6 punti contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo nel ricorso di Raffaele Cantone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio Vassallo, Cantone impugna il proscioglimento di Cagnazzo. Che protesta per il comunicato stampaTra il ricorso del pm e l’invocazione dell’imputato di un intervento del ministro Nordio, si arricchisce di un nuovo capitolo la never ending story... Omicidio Vassallo, colpo di scena: Procura ricorre contro il proscioglimento di CagnazzoSalerno, 8 maggio 2026 - Colpo di scena nel caso dell’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: Procura e Procura generale di Salerno ricorrono... Argomenti più discussi: Omicidio Vassallo, Cantone impugna il proscioglimento di Cagnazzo. Che protesta per il comunicato stampa; Omicidio Vassallo, il pm insiste: Cagnazzo è colpevole: dev’essere processato; Omicidio Vassallo, appello dei pm contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo; Omicidio Vassallo, i pm impugnano il proscioglimento di Fabio Cagnazzo: chiesto il rinvio a giudizio in Appello. L'espansione della Russia dal 1300 al 1796 reddit Sara Freccia (@Anonimatta105) / Posts / X x.com Omicidio Vassallo, il pm insiste: «Cagnazzo è colpevole: dev’essere processato»Non ci sono riferimenti alla falsa pista che sarebbe stata imbastita subito dopo l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Non vengono tenute in considerazione le ... ilmattino.it