Omicidio Vassallo Cantone impugna il proscioglimento di Cagnazzo Che protesta per il comunicato stampa

Il pubblico ministero ha presentato ricorso contro il proscioglimento dell’imputato nel procedimento relativo all’omicidio di un sindaco. Contestualmente, l’avvocato dell’imputato ha richiesto l’intervento del ministro della Giustizia. La vicenda riguarda una lunga indagine e diversi passaggi giudiziari, con le parti che si sono espresse attraverso comunicati ufficiali. La questione resta aperta, con le decisioni che si attendono dalle autorità competenti.

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Tra il ricorso del pm e l’invocazione dell’imputato di un intervento del ministro Nordio, si arricchisce di un nuovo capitolo la never ending story dell’inchiesta e del processo per l’ omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010 da nove colpi di pistola mentre tornava a casa in auto. Ed è un capitolo al veleno. Che inizia con la decisione della procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone di impugnare la sentenza di proscioglimento del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, pronunciata il 27 marzo, e di chiedere alla Corte d’Appello di disporne il rinvio a giudizio. La notizia è stata resa nota da un comunicato congiunto di poche righe, firmato da Cantone e dal procuratore generale facente funzioni Elia Taddeo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Vassallo, Cantone impugna il proscioglimento di Cagnazzo. Che protesta per il comunicato stampa Notizie correlate Omicidio Vassallo, colpo di scena: Procura ricorre contro il proscioglimento di CagnazzoSalerno, 8 maggio 2026 - Colpo di scena nel caso dell’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: Procura e Procura generale di Salerno ricorrono... Leggi anche: **Omicidio Vassallo: colpo di scena, Procura e Procura generale ricorrono contro proscioglimento Cagnazzo** Panoramica sull’argomento Omicidio Vassallo, Cantone impugna il proscioglimento di Cagnazzo. Che protesta per il comunicato stampaIl colonnello dei carabinieri contro la procura con un post visibile a tutti: chiede al ministro della Giustizia di inviare gli ispettori in procura a Salerno ... ilfattoquotidiano.it Omicidio Vassallo, la Procura chiede il processo per il colonnello CagnazzoSalerno - Omicidio Vassallo: la Procura impugna la decisione di non luogo a procedere e l'estromissione dal processo del colonnello Fabio Cagnazzo, indagato ... cronachedellacampania.it