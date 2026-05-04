Omicidio Fabio Ravasio la Procura chiede l'ergastolo per la Mantide di Parabiago e altri 4 imputati

La Procura di Busto Arsizio ha richiesto l’ergastolo per Adilma Pereira Carneiro, nota come “la Mantide” di Parabiago, e per altri quattro imputati nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Fabio Ravasio. La donna, di 50 anni, è accusata di aver orchestrato un incidente simulato, avvenuto il 9 agosto 2024, che ha causato la morte del suo compagno. La richiesta di condanna è stata presentata durante l’udienza preliminare.