Omicidio Fabio Ravasio la Procura chiede l'ergastolo per la Mantide di Parabiago e altri 4 imputati
La Procura di Busto Arsizio ha richiesto l’ergastolo per Adilma Pereira Carneiro, nota come “la Mantide” di Parabiago, e per altri quattro imputati nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Fabio Ravasio. La donna, di 50 anni, è accusata di aver orchestrato un incidente simulato, avvenuto il 9 agosto 2024, che ha causato la morte del suo compagno. La richiesta di condanna è stata presentata durante l’udienza preliminare.
La Procura di Busto Arsizio ha chiesto la condanna all'ergastolo per Adilma Pereira Carneiro, La 50enne, conosciuta come "la Mantide" di Parabiago, avrebbe organizzato il finto incidente che il 9 agosto 2024 aveva portato alla morte del suo compagno Fabio Ravasio. Imputati con lei sette complici.🔗 Leggi su Fanpage.it
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