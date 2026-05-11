Omicidio Monserrato il Dna dei 3 indagati su mozziconi trovati sul luogo del delitto | caccia al quarto uomo
Tre giovani sono stati arrestati in relazione a un omicidio avvenuto a Monserrato. Sul luogo del delitto sono stati trovati mozziconi di sigaretta, e le analisi del DNA hanno collegato questi frammenti a tutti e tre gli indagati. La procura sta ora cercando un quarto uomo coinvolto nel caso. Durante gli interrogatori di garanzia, solo uno dei tre ha fornito dichiarazioni spontanee, mentre gli altri due non hanno risposto alle domande della gip.
I tre giovani arrestati per l’omicidio di Leonardo Mocci non hanno risposto alle domande della gip e solo uno di loro ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante gli interrogatori di garanzia. Intanto, il Dna raccolto da alcuni mozziconi e analizzato confermerebbe la loro presenza sul luogo del delitto. Caccia al quarto componente del gruppo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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