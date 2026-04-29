Trappola mortale a Monserrato | tre indagati per l’omicidio di Mocci

A Monserrato, tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione all'omicidio di Leonardo Mocci, avvenuto il 22 aprile. L'inchiesta è condotta dalla Procura con il supporto dei carabinieri, che stanno svolgendo indagini per chiarire i dettagli dell'episodio. La vicenda riguarda una rapina che si è conclusa con la morte della vittima.

? Cosa sapere Tre indagati per l'omicidio di Leonardo Mocci avvenuto a Monserrato il 22 aprile.. L'inchiesta della Procura coordina i carabinieri per accertare la responsabilità nella rapina finita male.. Tre persone sono iscritte nel registro degli indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci, il ventitreenne di Villacidro ucciso a Monserrato nella notte del 22 aprile con un colpo d’arma da fuoco sparato da vicino. L’inchiesta, che mira a ricostruire la dinamica della tragedia avvenuta nella zona di Monserrato, vede al centro delle indagini tre soggetti attualmente sottoposti a interrogatorio. I sostituti procuratori Enrico Lussu e Diana Lecca coordinano le operazioni investigative, supportati dai carabinieri della Compagnia di Quartu e dal Nucleo investigativo provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trappola mortale a Monserrato: tre indagati per l’omicidio di Mocci Notizie correlate Ci sono i primi indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato: “Voleva aiutare un amico”Iscritti i primi indagati nel fascicolo sull’omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato. Leonardo Mocci ucciso a Monserrato, al vaglio i filmati di videosorveglianza: sentiti gli amici del 23enneSi continua a indagare sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso a Monserrato con un colpo di pistola al petto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Leonardo Mocci è caduto in una trappola mortale; L’appuntamento era una trappola mortale. Leonardo Mocci ucciso dopo aver salvato l’amico dal pestaggio – Le novità dell’indagine; Omicidio Mocci, un affare di droga: così è scattata la trappola mortale - L'Unione Sarda.it; Leonardo Mocci vittima di un affare di droga in cui non c'entrava niente: domani a Villacidro i funerali del 23enne. Omicidio Mocci, un affare di droga: così è scattata la trappola mortaleLa prospettiva di acquistare una partita di droga, forse hascisc, a una quotazione molto vantaggiosa. Un vero e proprio affare, contrattato per alcuni giorni con vari messaggi, chiuso poi con l’accord ... unionesarda.it Monserrato, Leonardo Mocci è caduto in una trappola mortaleEmergono ulteriori elementi sull’omicidio del ventitreenne avvenuto in piazza Settimio Severo ... msn.com Dimentica i film di Hollywood: la realtà dello tsunami è molto più di un semplice muro d'acqua. Non è un'onda, è l'intero oceano che corre alla velocità di un aereo di linea. Scopri perché la vera trappola mortale è il silenzio tra un’ondata e l’altra e come g - facebook.com facebook Omicidio Mocci, un affare di droga: così è scattata la trappola mortale x.com