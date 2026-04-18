A caccia della droga Blitz nel luogo del delitto con le unità cinofile Il ruolo del macellaio

Ieri, le forze dell'ordine di Forlì hanno condotto un intervento nel luogo del delitto utilizzando unità cinofile. Durante l'operazione, sono stati effettuati controlli in un'area sospetta, ma non sono stati trovati sostanze stupefacenti. Il blitz si è concentrato sul ruolo di un individuo, noto come il macellaio, al centro delle indagini. L'azione rientra in un'attività di approfondimento delle circostanze legate al caso.

Caccia alla droga. Che però non emerge. I poliziotti della questura di Forlì sono tornati ieri mattina sul luogo del delitto, in via Ravegnana 81A, nella macelleria islamica Mzab, dove nella notte tra il 6 e il 7 aprile è stato ammazzato a coltellate, Khalid Ouqassou, 45 anni, marocchino, giunto a Forlì dalla Francia da una decina di giorni, privo di permesso di soggiorno per l’Italia. A dare l’allarme alla polizia, alle 2.35 del 7 aprile, era stato Nadijr Badr, 35 anni, pure lui marocchino, da anni in città, uscito dal carcere della Rocca dopo essere stato arrestato per spaccio di droga il 9 febbraio. Nadijr, anche lui ferito, è stato prima portato al pronto soccorso per le cure e poi arrestato per omicidio volontario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A caccia della droga. Blitz nel luogo del delitto con le unità cinofile. Il ruolo del macellaio Notizie correlate Unità cinofile sul luogo del delitto per verificare il racconto di Badr: "Volevo uscire dal giro della droga"Non si fermano le indagini sull'omicidio avvenuto della macelleria di via Ravegnana. Unità cinofile sul luogo del delitto per verificare il racconto di Badr: "Nella macelleria si spacciava"Non si fermano le indagini sull'omicidio avvenuto della macelleria di via Ravegnana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A caccia della droga. Blitz nel luogo del delitto con le unità cinofile. Il ruolo del macellaio; Spacciava droga in casa e fuori, nelle intercettazioni anche la tentata estorsione; Tredici arresti per droga a Roma, c'e' anche un ex della banda della Magliana; Blitz antidroga in piazza Tasso. Cocaina e hashish nelle siepi. Più controlli della Municipale. Droga spedita con i corrieri, blitz della finanza con i cani. Sequestri e un arrestoDroga ordinata tramite i comuni corrieri, spedita e consegnata come uno qualsiasi tra i pacchi che vengono recapitati a migliaia ogni giorno. Un nuovo ... espansionetv.it Blitz della polizia a Quezzi: scoperto bosco della droga, arrestata una coppiaLe volanti della polizia di Stato hanno messo a segno un blitz antidroga a Quezzi, scoprendo una vera e propria casa nel bosco utilizzata come base per lo spaccio di cocaina ed ecstasy. Gli agenti, ... primocanale.it Pesca illegale, blitz di Guardia costiera e Asl: scatta il sequestro per 1,7 tonnellate di prodotti ittici Gran parte del pesce è stato dichiarato idoneo al consumo umano e sarà destinato alla Caritas Continua a leggere: https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cron - facebook.com facebook Blitz a Termini, sequestrati migliaia di articoli: multe e sigilli ai negozi "fuori regola" ift.tt/ElCSaLV x.com