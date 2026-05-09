Un uomo di 35 anni è stato ucciso questa mattina in piazza Fontana, nella zona storica della città. La vittima, di origine straniera, è stata aggredita e colpita durante le prime ore del giorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli sviluppi della vicenda.

Un uomo è stato ucciso all'alba di oggi a Taranto in piazza Fontana in città vecchia. La vittima del delitto sarebbe un cittadino straniero di 35 anni che sarebbe stato assalito e accoltellato. I fendenti si sono rivelati micidiali. L'uomo si è accasciato al suolo ed è morto mentre scattava l'allarme. Sul posto dell'omicidio i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. In piazza Fontana sono subito sopraggiunte le pattuglie della squadra Mobile della Polizia guidate dal dirigente Antonio Serpico per fare chiarezza del delitto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Delitto in città vecchia, uomo ucciso in piazza Fontana

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