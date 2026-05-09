Taranto 35enne ucciso in Città Vecchia | l’appello di Libera

Nella zona di Piazza Fontana, nella Città Vecchia di Taranto, un uomo di 35 anni è stato colpito mortalmente durante una lite avvenuta all’alba. La vittima è stata colpita in un episodio di violenza che si è verificato nel cuore della città vecchia. La notizia ha suscitato attenzione e richiesto interventi da parte delle associazioni locali.

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Tarantini Time Quotidiano Un uomo di 35 anni è stato ucciso all’alba in Piazza Fontana, nella Città Vecchia di Taranto, al termine di una violenta aggressione. A intervenire è Remo Pezzuto, referente provinciale del Coordinamento di Libera contro le mafie. “Ancora sangue per le strade di Taranto. Ancora una vita spezzata nella Città Vecchia, un uomo di 35 anni ucciso all’alba in Piazza Fontana al termine di una violenta aggressione. Di fronte a fatti così gravi non possiamo limitarci alla cronaca o all’indignazione del momento. Ogni omicidio, ogni episodio di violenza estrema che attraversa i nostri quartieri, ci parla di marginalità sociale, degrado, povertà educativa, assenza di presìdi culturali e di una normalizzazione della violenza che le mafie alimentano e sfruttano”, dichiara Pezzuto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, 35enne ucciso in Città Vecchia: l’appello di Libera ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Taranto, 35enne ucciso al culmine di una lite: sul corpo ferite compatibili con un cacciaviteA Taranto un 35enne è morto dopo essere stato ucciso all’alba in piazza Fontana, nel centro storico della città. Taranto, strisce blu in Città Vecchia: al via i lavori per la sosta a pagamentoTarantini Time QuotidianoParte a Taranto l’intervento di riorganizzazione della sosta nella Città Vecchia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Omicidio a Taranto, 35enne ucciso durante una lite; Alba di sangue in piazza Fontana: ucciso un 35enne. Le foto. TRAGEDIA Omicidio nella città vecchia di Taranto: 35enne ucciso al culmine di una liteTARANTO – Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato gravemente ferito durante una lite avvenuta nella città vecchia di Taranto, nei pressi di ... statoquotidiano.it Omicidio a Taranto, uomo ucciso in piazzaOmicidio nelle prime ore del mattino nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto dopo essere stato ferito al culmine di una lite avvenuta in piazza Fontana, nelle ... rainews.it Il Grande Cretto è il titolo dell'opera di land art che #AlbertoBurri realizza lì dove un tempo sorgeva la città di #Gibellina vecchia Una distesa di 80.000 mq dicemento bianco e detriti, a raccontare la storia di una città scomparsa dalle carte geografiche a seguito x.com città del tempio del torneo vs città vecchia reddit