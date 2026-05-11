Garlasco Stasi | Chiara non mi parlò mai di Sempio Marco Poggi mi chiese del video | Spunta una sua terza impronta sul dispenser del sapone

Nella vicenda giudiziaria riguardante il caso di Garlasco, l'imputato ha riferito di non aver mai ricevuto confidenze sulla relazione con Chiara, né sulle avances che avrebbe ricevuto. Durante le testimonianze, è emerso che un suo terzo impronta digitale è stata trovata su un dispenser del sapone, e un altro soggetto è stato interrogato sui contenuti di un video e sui messaggi scambiati con l'imputato.

"Chiara non mi parlò mai delle avance di Sempio, né delle telefonate". A dirlo è Alberto Stasi ai pm, quando venne sentito il 20 maggio del 2025. Il procuratore capo titolare dell'inchiesta Fabio Napoleone rassicura l'unico condannato per la morte del delitto di Garlasco, "non voglio farle un altro processo" e anzi gli tende la mano: "Lei può essere una delle fonti". Gli inquirenti gli spiegano la portata dell'impronta 33 e lui poi si sbilancia: "Ma perché ha conservato quello scontrino". Intanto, però, i consulenti della Procura di Pavia hanno trovato un'altra traccia digitale di Stasi - la terza - sul "contenitore per sapone liquido" che era posto nel bagno al piano terra della casa dove nel 2007 fu uccisa Chiara Poggi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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