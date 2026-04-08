Rapinavano ragazzini con coltelli e tirapugni di metallo sgominata baby gang | fermati tre minori tra i 15 e i 17 anni

Una baby gang composta da tre minorenni tra i 15 e i 17 anni è stata smantellata dalla polizia. Gli adolescenti si avvicinavano ai coetanei con la scusa di chiedere un euro per le sigarette e, con minacce di coltelli e tirapugni di metallo, li rapinavano di denaro, smartphone, auricolari e altri dispositivi elettronici. Le accuse nei loro confronti riguardano rapina aggravata e minaccia.

Con la scusa di chiedere un euro per le sigarette avvicinavano i loro coetanei e, sotto la minaccia di un coltello e di un tirapugni di metallo, li rapinavano di denaro, smartphone, auricolari e altri dispositivi elettronici. Spesso li minacciavano anche di morte, nel caso avessero chiamato gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Baby gang terrorizza commerciante. Arrestati due ragazzini di 16 e 17 anniUna baby gang terrorizzava un commerciante cinese, titolare di un negozio d’abbigliamento alla prima periferia cittadina. Baby gang al parco ex Eridania: “Ragazzini accerchiati, fermati e rapinati”“Baby gang al parco ex Eridania, che minacciano i coetanei che spesso vengono fermati e rapinati”. LACRIM - ROCK ft. BABY GANG (Testo/Lyrics) Si parla di: Rapinavano i coetanei con coltelli e tirapugni di metallo, sgominata baby gang: fermati tre ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Rapinavano passanti con spray e coltelli, poi si vantavano sui social: quattro ventenni arrestatiCommettevano reati e poi se ne vantavano su Instagram e TikTok. Come se Don Alì, l’autoproclamato re dei maranza, avesse fatto scuola fra i ragazzi torinesi di seconda generazione. Sono quattro i ... torino.repubblica.it A scuola con i coltelli. Cinque ragazzini nei guai. E altri sette minorenni denunciati per rissaCREMA (Cremona)Otto ragazzi nei guai, sette denunciati al Tribunale dei minori di Brescia e un maggiorenne al Tribunale di Cremona. Due gli episodi, a Castelmaggiore e a Crema. Qui l’altra mattina un ... ilgiorno.it