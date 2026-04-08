Rapinavano ragazzini con coltelli e tirapugni di metallo sgominata baby gang | fermati tre minori tra i 15 e i 17 anni
Una baby gang composta da tre minorenni tra i 15 e i 17 anni è stata smantellata dalla polizia. Gli adolescenti si avvicinavano ai coetanei con la scusa di chiedere un euro per le sigarette e, con minacce di coltelli e tirapugni di metallo, li rapinavano di denaro, smartphone, auricolari e altri dispositivi elettronici. Le accuse nei loro confronti riguardano rapina aggravata e minaccia.
Con la scusa di chiedere un euro per le sigarette avvicinavano i loro coetanei e, sotto la minaccia di un coltello e di un tirapugni di metallo, li rapinavano di denaro, smartphone, auricolari e altri dispositivi elettronici. Spesso li minacciavano anche di morte, nel caso avessero chiamato gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Baby gang terrorizza commerciante. Arrestati due ragazzini di 16 e 17 anniUna baby gang terrorizzava un commerciante cinese, titolare di un negozio d’abbigliamento alla prima periferia cittadina.
Baby gang al parco ex Eridania: “Ragazzini accerchiati, fermati e rapinati”“Baby gang al parco ex Eridania, che minacciano i coetanei che spesso vengono fermati e rapinati”.
LACRIM - ROCK ft. BABY GANG (Testo/Lyrics)
Si parla di: Rapinavano i coetanei con coltelli e tirapugni di metallo, sgominata baby gang: fermati tre ragazzi tra i 15 e i 17 anni.
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