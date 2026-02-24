Venezia tentato omicidio in centro storico | fermati due giovani britannici

Due giovani britannici di 19 e 21 anni sono stati arrestati a Venezia per aver colpito con un coltello un ragazzo di 22 anni in centro storico. La polizia ha intercettato i sospetti subito dopo l’aggressione, avvenuta in un vicolo affollato. Gli agenti hanno trovato gli uomini ancora con l’arma in mano e li hanno portati in commissariato. La vittima è riuscita a chiamare aiuto prima di essere soccorsa.

Tentato omicidio nel cuore di Venezia. La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini britannici, di 19 e 21 anni, ritenuti responsabili dell'aggressione con arma da taglio ai danni di un giovane di 22 anni. Il grave episodio si è verificato nella notte del 14 febbraio in un locale del centro storico, a poche centinaia di metri dal Ponte di Rialto, nel pieno della movida veneziana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Venezia, l'episodio sarebbe maturato in seguito a diverbi tra giovani per futili motivi, degenerati in un violento fatto di sangue.