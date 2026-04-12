Nella notte a Massa, un uomo di 46 anni è stato ucciso davanti al figlio di 11 anni dopo un rimprovero a un gruppo di giovani. Tre persone sono state fermate: due di 19 e 23 anni e un minorenne. L'aggressione si è verificata in piazza Palma, e le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: due giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati per l’aggressione del 46enne avvenuta la scorsa notte in piazza Palma. I tre giovani devono rispondere di omicidio volontario in concorso. Le indagini lampo sono state svolte dai carabinieri di Massa e coordinate dalla Procura della Repubblica di Massa e dalla Procura per i Minorenni di Genova. Giacomo Bongiorni ucciso davanti al figlio di 11 anni per un rimprovero al branco: tre giovani fermati per l’assurdo omicidio (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Indagini che hanno permesso di identificare tutti i soggetti coinvolti nella violenta aggressione ai danni di due uomini, uno dei quali, Bongiorni, è rimasto ucciso, mentre l’altro, il cognato, ha riportato lesioni per le quali è attualmente ricoverato in ospedale.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Giacomo Bongiorni ucciso davanti al figlio di 11 anni per un rimprovero al branco: chi sono i tre giovani fermati per l’assurdo omicidio

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