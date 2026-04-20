A Palermo, la Procura ha eseguito un blitz che ha portato all’arresto di 32 persone coinvolte in attività di estorsione. Le indagini hanno rivelato numerosi casi di imprenditori e operai costretti a pagare somme di denaro per evitare ritorsioni o danni alle loro attività. Le accuse riguardano associazione a delinquere e tentativi di pressione, con le forze dell’ordine che hanno sequestrato documenti e materiali utili alle indagini.

Storie di estorsioni, quelle che emergono dalle carte del blitz scattato oggi a Palermo, che ha portato la Procura guidata da Maurizio De Lucia a 32 fermi. Prima i mafiosi gli chiesero il pizzo nei pressi dell’officina. Millecinquecento euro a Natale e Pasqua. Poi gli chiesero di fare entrare un loro uomo di fiducia nella società. Poi lo picchiarono. Non ottennero nulla. L'imprenditore, titolare di un’officina e di alcuni parcheggi, denunciò ai carabinieri le estorsioni e due uomini furono arrestati. Ma poi gli bruciarono quattro furgoni nel suo parcheggio in via Antonino Saetta, accanto al San Paolo Palace. L'imprenditore sostenuto dall’associazione Addiopizzo ha denunciato i mafiosi del quartiere palermitano di Brancaccio e oggi è scattato il blitz con 32 fermi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mafia a Palermo, storie di estorsioni: imprenditori e operai denunciano e scatta il blitz

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