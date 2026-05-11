Olympia di Nicola Campogrande va in scena a Bologna in prima rappresentazione mondiale

A Bologna, uno dei teatri più suggestivi della città ospita tre rappresentazioni di un nuovo spettacolo musicale. L’opera, intitolata Olympia, è stata scritta da Nicola Campogrande e vede come librettista Piero Bodrato. Le date delle rappresentazioni sono venerdì 15, domenica 17 e martedì 19 maggio, tutte in prima mondiale. La stagione teatrale prosegue con questa produzione che si inserisce nel cartellone della stagione in corso.

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