Olympia di Nicola Campogrande va in scena a Bologna in prima rappresentazione mondiale
A Bologna, uno dei teatri più suggestivi della città ospita tre rappresentazioni di un nuovo spettacolo musicale. L’opera, intitolata Olympia, è stata scritta da Nicola Campogrande e vede come librettista Piero Bodrato. Le date delle rappresentazioni sono venerdì 15, domenica 17 e martedì 19 maggio, tutte in prima mondiale. La stagione teatrale prosegue con questa produzione che si inserisce nel cartellone della stagione in corso.
Prosegue la ricca stagione teatrale in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: venerdì 15, domenica 17 e martedì 19 maggio andrà in scena in prima rappresentazione mondiale lo spettacolo Olympia di Nicola Campogrande, opera in due atti con librettista Piero Bodrato.Olympia di Nicola Campogrande.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie correlate
Al Teatro alla Scala di Milano, Turandot va in scena in occasione dei 100 anni dalla sua prima rappresentazione, dal 1° al 31 aprileAl Teatro alla Scala di Milano, Turandot di Puccini va in scena in occasione dei 100 anni dalla sua prima rappresentazione, dal 1° al 31 aprile.
Italia, prima gioia mondiale di curling: la Cina va ko e Spiller si prende la scenaL’Italia maschile del curling ha centrato il primo successo ai Mondiali 2026, superando la Cina per 7-4 sul ghiaccio di Ogden, negli Stati Uniti.
Argomenti più discussi: Olympia di Nicola Campogrande va in scena a Bologna in prima rappresentazione mondiale; ’Olympia’, l’androide. Riflessioni sul confine fra natura e macchina; Teatri a Bologna: gli spettacoli da non perdere a maggio 2026.