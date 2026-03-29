Italia prima gioia mondiale di curling | la Cina va ko e Spiller si prende la scena

L’Italia maschile di curling ha ottenuto il suo primo successo ai Mondiali 2026 superando la Cina con il punteggio di 7-4 sul ghiaccio di Ogden, negli Stati Uniti. La gara si è conclusa con la squadra italiana che ha conquistato la vittoria nella prima partita del torneo. Tra i protagonisti dell’incontro, Spiller ha avuto un ruolo centrale nell’affermazione della squadra.

L’Italia maschile del curling ha centrato il primo successo ai Mondiali 2026, superando la Cina per 7-4 sul ghiaccio di Ogden, negli Stati Uniti. Dopo le sconfitte contro Canada e Svezia, glia azzurri hanno reagito con carattere, rimontando nel finale una gara che si era complicata nel settimo end. È una vittoria pesante, perché rimette il quartetto tricolore pienamente in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. L’avvio era stato positivo per l’Italia, capace di sfruttare subito il martello per portarsi sul 2-0 nel primo end. La Cina, però, ha risposto immediatamente trovando il pareggio nella mano successa. Da lì la sfida è proseguita sul filo dell’equilibrio, con una mano nulla nel terzo parziale poi uno scambio di punti che ha portato le due squadre all’intervallo sul 3-3. 🔗 Leggi su Sportface.it

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