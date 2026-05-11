Oltre 300mila euro per la ricerca | il trionfo delle azalee nel weekend dedicato alle mamme
Durante il fine settimana si sono svolte iniziative di solidarietà legate alla Festa della Mamma, con la distribuzione di azalee dell’istituto oncologico. Sono stati raccolti oltre 300mila euro destinati alla ricerca contro il cancro. L’evento ha unito le celebrazioni dedicate alle madri con attività di sostegno alla lotta contro la malattia. La manifestazione si è svolta in varie location della città, coinvolgendo numerosi volontari e cittadini.
Questo fine settimana si è tenuta l’occasione di solidarietà e lotta contro il cancro più bella dell’anno: quella che unisce il sostegno della ricerca alle celebrazioni della Festa della Mamma, evento che da tradizione si lega alla distribuzione delle coloratissime azalee dell’Istituto oncologico.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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