Scienza e ricerca | 300mila euro dall' Europa per la Bright Night

La Commissione Europea ha assegnato 300mila euro a un'università italiana per sostenere l'organizzazione della Bright Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori prevista per il 25 settembre 2026. L'evento si svolgerà contemporaneamente in tre città, coinvolgendo attività di divulgazione scientifica rivolte al pubblico. La somma finanzierà le iniziative di promozione e divulgazione legate alla manifestazione.

Finanziamento da 300mila euro all’Università di Pisa dalla Commissione Europea per la Bright Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, il tradizionale evento di divulgazione scientifica che si svolgerà in contemporanea a Pisa, Firenze e Siena venerdì 25 settembre 2026.Il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Scienza e ricerca: 300mila euro dall'Europa per la Bright Night Articoli correlati Fondazione Del Monte, 300mila euro per la ricerca medicaTrecentomila euro per finanziare progetti di ricerca traslazionale sulle tecnologie per la salute. Fondazione del Monte, 300mila euro per la ricerca sulla salute: al via il bando 2026La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha pubblicato il bando “Ricerca, Cura, Innovazione 2026” con lo scopo di sostenere nuovi progetti in... Contenuti e approfondimenti su Bright Night Discussioni sull' argomento 300 mila euro per BRIGHT-NIGHT dalla Commissione Europea; Imt verso la Bright night. Più ricerca con l’Europa. Dalla Commissione Europea 300mila euro per Bright NightL’Università di Pisa ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro. A settembre torna la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori ... gonews.it Università Pisa, 300mila euro per Bright night dalla Commissione europeaL'Università di Pisa ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro dalla Commissione europea per la Bright night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, il tradizionale evento di divulg ... ansa.it Bright Night, la notte europea dei ricercatori alla Scuola Imt - facebook.com facebook