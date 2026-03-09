La Procura ha deciso di intervenire sul caso degli Husky trovati a Ponzano Romano, nel territorio di Rieti. Un vertice tecnico ha concluso le valutazioni sulla situazione degli esemplari, che ora sono sotto osservazione. La decisione sulla messa sotto sequestro è ancora in sospeso, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Un vertice tecnico ha appena definito lo stato attuale della situazione riguardante gli esemplari di Husky trovati a Ponzano Romano, nel territorio di Rieti. La priorità assoluta rimane la tutela degli animali, ma questo obiettivo richiede il rigoroso rispetto delle procedure legali ancora in corso. Non è stato emesso alcun decreto di sequestro ufficiale e la Magistratura sta concludendo le indagini prima di poter autorizzare eventuali affidamenti. Il Partito Politico REA ha ritenuto doveroso fare chiarezza per arginare reazioni basate su informazioni errate diffuse dopo l’ultimo comunicato. È fondamentale sottolineare che annunci riguardanti presunti affidamenti immediati sono da considerarsi fuorvianti finché non vi sia un ordine giudiziario esplicito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Husky a Ponzano: la Procura decide, il sequestro è in gioco

