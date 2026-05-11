Nel match tra Barcellona e Real Madrid, Olmo e Ferran hanno segnato due gol ciascuno, portando la squadra catalana a una vittoria per 4-0. La partita si è svolta allo stadio di casa del Barcellona, davanti a circa 90.000 spettatori. Il risultato rappresenta una delle sconfitte più pesanti per il Real Madrid in questa stagione. La gara si è conclusa con il fischio finale alle ore 22:00, senza ulteriori recuperi o supplementari.

"> Il Dominio del Barcellona nel Clasico. Il recente Clasico tra Barcellona e Real Madrid ha messo in luce la superiorità della squadra catalana, evidenziando una netta fragilità nella difesa dei Blancos. Con un gol che è arrivato a soli nove minuti dal primo, il Barcellona ha dimostrato non solo la propria determinazione ma anche la capacità di capitalizzare le debolezze avversarie. La partita, che si è svolta domenica, ha suscitato grandi emozioni tra i tifosi e ha segnato un nuovo capitolo nella storica rivalità tra le due squadre. Uno degli aspetti più sorprendenti del match è stata la rapidità con cui il Barcellona ha trovato il secondo gol.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Olmo e Ferran travolgono il Madrid nel Clasico: una vittoria sorprendente!

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