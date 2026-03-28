Il Barcellona ha mostrato interesse per il difensore della nazionale italiana, considerandolo un possibile rinforzo per la rosa. La trattativa coinvolge anche l’attaccante di proprietà del club catalano, con l’obiettivo di definire uno scambio tra le parti. L’Inter è coinvolta nel discorso e si attende una risposta ufficiale sulle prossime mosse. La situazione è in fase di negoziazione e non ci sono ancora dettagli definitivi.

Il club blaugrana ha individuato nel difensore della Nazionale il rinforzo ideale per la retroguardia di Flick Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci sull’interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni, obiettivo prioritario per i campioni di Spagna per rinforzare il pacchetto difensivo di Flick. Alessandro Bastoni, difensore classe ’99 (Ansa) – Calciomercato.it Il tecnico tedesco ha inserito in cima alla lista il difensore dell’ Inter, che per potenzialità e caratteristiche rappresenta l’identikit ideale per la retroguardia del Barça in vista della prossima estate. Bastoni in questa parte finale di stagione è impegnato con i nerazzurri di Chivu nella corsa scudetto, mentre in Nazionale l’obiettivo è la conquista del pass per il Mondiale in America. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Barcellona all’assalto di Bastoni: Dani Olmo (o Ferran Torres) nell’affare con l’Inter | CM

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