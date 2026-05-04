Durante il torneo di Madrid, Alexander Zverev ha battuto Jannik Sinner in semifinale, sorprendendo molti osservatori. La vittoria del tennista tedesco ha portato alla sua qualificazione per la finale. La partita tra Zverev e Sinner si è conclusa con un risultato inaspettato, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Marion Bartoli ha commentato con entusiasmo la vittoria di Zverev, evidenziando il suo successo nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alexander Zverev ha vissuto un momento difficile nella finale del Madrid Open, perdendo contro Jannik Sinner in un match nettamente a favore dell’italiano. Sinner, attuale numero uno del mondo, ha chiuso rapidamente la partita con un punteggio di 6-1, 6-2, nell’arena di La Caja Mágica, dando prova di un dominio assoluto. Zverev sperava di aggiudicarsi il suo primo titolo dell’anno e il 25° della sua carriera, ma Sinner ha continuato ad ampliare il suo palmarès, portando a casa il suo quarto trofeo del 2026 e il 28° complessivo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marion Bartoli esulta dopo la sorprendente vittoria di Alexander Zverev su Jannik Sinner a Madrid.

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