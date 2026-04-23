Al via la quinta edizione di Trappetolio experience una giornata dedicata all' olio extravergine d’oliva

Trappeto si appresta a ospitare la quinta edizione di “Trappetolio Experience”, un evento che si svolgerà domenica 26 aprile 2026. La giornata è dedicata all’olio extravergine d’oliva e alle produzioni locali, con il patrocinio dell’assessorato regionale all’Agricoltura. L’iniziativa coinvolge produttori e appassionati, offrendo una panoramica sulle varietà di olio e sulle tradizioni del territorio. La manifestazione si svolge in un contesto di valorizzazione delle eccellenze agricole locali.

Trappeto si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Trappetolio Experience”, l’evento dedicato all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze del territorio, in programma domenica 26 aprile 2026, patrocinato dall’assessorato regionale all’Agricoltura. Un’intera giornata all’insegna della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Una domenica dedicata all’olio extravergineE’ in arrivo una giornata dedicata interamente all’ "oro giallo" del territorio tra storia e degustazioni. Olivum Bardolino, la festa dedicata all’Extravergine di OlivaBardolino rilancia la sua vocazione enogastronomica e si prepara ad accendere i riflettori su una delle eccellenze più autentiche del territorio:... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Quinta edizione Trappetolio Experience; Trappetolio si rinnova: il 26 aprile arriva l’Aperalivo tra i vicoli di Trappeto -.