L’assalto all' oro di Bari | l’olio extravergine tra crisi dei prezzi e insidie dell' import tunisino
L'assalto all'oro di Bari si manifesta nelle difficoltà del settore dell'olio extravergine di oliva, colpito dalla crisi dei prezzi e dalla crescente importazione tunisina. Le aziende locali faticano a competere con i prezzi più bassi delle olive dall'estero, mettendo a rischio i raccolti e i posti di lavoro. La produzione di quest'anno mostra segnali di calo, mentre le importazioni continuano a crescere. La questione riguarda molti agricoltori e commercianti della zona.
Una delle grandi risorse economiche della provincia di Bari (e della Puglia intera) è attaccata dall'estero. La produzione del celebre olio extravergine d'oliva, fiore all'occhiello dell'agroalimentare locale, sta subendo i colpi della concorrenza proveniente da zone oltre i confini europei.
Olio d’oliva tunisino: concorrenza sleale minaccia la filiera italiana, tra perdite e allarme prezzi. Import +40%.L’arrivo di grandi quantità di olio tunisino a basso prezzo sta colpendo duramente i produttori italiani.
Olio italiano in crisi: l'import dalla Tunisia e guerra dei prezzi minaccia il Made in ItalyIl settore dell'olio extravergere d'oliva italiano è in difficoltà.
